16:35 | 11.02.2020



DAX-FLASH: Anleger treiben Index auf Rekordhoch – Sorgen um Viruskrise nehmen ab



FRANKFURT (dpa-AFX) – Ungeachtet der offenen Fragen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise ist der Dax am Dienstag auf einen Rekordstand geklettert. Der Leitindex legte am Nachmittag um 1,22 Prozent auf 13 658,96 Punkte zu und übertraf damit seine Ende Januar erreichte Bestmarke von 13 640,06 Zählern. Auch in Europa gingen die Kurse zuletzt klar nach oben, genau so wie in den USA und zuvor in Asien.

“Angesichts der Entspannung in Sachen Coronavirus decken sich die Anleger wieder mit Wertpapieren ein”, schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Dass sich die Situation tendenziell eher entspannt als verschärft, komme an den Börsen offenbar gut an. Demnach würden rückläufige Zahlen der Neuansteckungen für eine Rekordstimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett sorgen. “Über Wohl und Wehe der globalen Aktienmärkte dürfte aber weiterhin der Verlauf des Coronavirus entscheiden”, so der Experte./kro/he