17:25 | 10.02.2021

DAX-FLASH: Dax und EuroStoxx geben nach – Wall-Street-Verluste

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) – Europas Aktienmärkte haben am Mittwochnachmittag im Sog der nachgebenden US-Börsen ebenfalls den Rückwärtsgang eingelegt. Der deutsche Aktienindex Dax fiel unter die vielbeachtete Marke von 14 000 Punkten um bis zu 1 Prozent ins Minus und notierte zuletzt 0,38 Prozent tiefer bei 13 959,22 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor zuletzt 0,13 Prozent auf 3656,22 Punkte. Beide Börsenbarometer hatten sich vor Eröffnung der US-Börsen moderat im Plus bewegt. Die US-Aktienmärkte erklommen am Mittwoch im frühen Handel weitere Höchststände, stoppten aber bald darauf ihre Rekordjagd und drehten nach unten ab. Börsianer begründeten die Abschwächung mit “zahmen” US-Inflationsdaten, die die Sorge aufkommen ließen, dass das kurzfristige Wirtschaftswachstum schwach bleibe./edh/he