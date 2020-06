12:27 | 02.06.2020

DAX-FLASH: Hoher Optimismus treibt Leitindex über 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Optimismus hinsichtlich einer schnellen Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise hat den Dax am Dienstag klar über die runde Marke von 12 000 Punkten getrieben. Der Leitindex kletterte bis zum Mittag um 3,8 Prozent auf 12 025 Punkte. Das in der Vorwoche noch belastende Verhältnis zwischen den USA und China im Zuge der Hongkong-Krise trat komplett in den Hintergrund. Börsenbriefautor Hans Bernecker hält die großen Anleger für deutlich unterinvestiert./ag/fba