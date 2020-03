23:08 | 19.03.2020

DAX-FLASH: Index dürfte etwas schwächer in den neuen Handelstag starten

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag nach den deutlichen Verlusten am abgelaufenen Handelstag etwas tiefer starten. Der Broker IG taxierte den Dax am späten Donnerstagabend bei 8539 Punkten und damit 0,83 Prozent unter dem Schlussstand im Xetra-Hauptgeschäft. Der Dow Jones war am Donnerstag mit einem leichten Aufschlag aus dem Handel gegangen und hatte sich nach aktuellen Maßstäben nach dem Schluss des Geschäfts in Europa nur wenig bewegt. Mehrere Notenbanken lockerten vor dem Hintergrund der Corona-Krise die Geldpolitik, darunter die EZB. Diese legte ein Notkaufprogramm für Anleihen im Volumen von 750 Milliarden Euro auf. Der US-Senat verabschiedete ein erstes Hilfspaket. Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten fielen schwach aus./he