22:51 | 25.03.2020

DAX-FLASH: Index dürfte etwas tiefer in den neuen Handelstag starten

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nach dem zweiten Erholungstag für den Dax in Folge ein wenig leichter starten. Der Broker IG taxierte den Index am späten Mittwochabend bei 9807 Punkten und damit 0,68 Prozent unter dem Schlussstand im Xetra-Hauptgeschäft. Dieses hatte der Dax mit einem Aufschlag von fast zwei Prozent beendet. Der Dow Jones war am Mittwoch zwar mit einem noch deutlicheren Aufschlag aus dem Handel gegangen, hatte aber im Verlauf deutlich höher notiert. Für Unruhe sorgte, dass Senator Bernie Sanders über den Kurznachrichtendienst Twitter drohte, das geplante billionenschwere US-Hilfspaket zu stoppen, falls nicht weitere Regelungen – etwa zugunsten von Arbeitern – mit aufgenommen würden. Die Außenminister sieben führender westlicher Industriestaaten hatten sich derweil in einer Videokonferenz nicht auf gemeinsame Leitlinien für den Kampf gegen das Corona-Virus einigen können. Die USA bestanden schon in den Vorgesprächen darauf, in einer möglichen Abschlusserklärung der G7 die chinesische Herkunft des Virus zu betonen./he