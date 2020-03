23:06 | 24.03.2020

DAX-FLASH: Index dürfte etwas tiefer in den neuen Handelstag starten

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nach dem besten Dax-Tag seit dem Corona-Börsencrash ein wenig leichter starten. Der Broker IG taxierte den Index am späten Dienstagabend bei 9700,57 Punkten und damit 0,41 Prozent unter dem Schlussstand im Xetra-Hauptgeschäft. Dieses hatte der Dax mit einem Aufschlag von knapp elf Prozent beendet. Der Dow Jones war am Dienstag sogar mit einem Aufschlag von mehr als elf Prozent aus dem Handel gegangen, der größte Anstieg seit 1933. In Frankfurt, New York und auch an vielen anderen Börsenplätzen weltweit feierten Anleger mit Blick auf ein erwartetes billionenschweres Konjunkturprogramm der USA bereits vor. Dieses war allerdings am späten Abend europäischer Zeit immer noch nicht in trockenen Tüchern./he