7:16 | 20.12.2019

DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet am großen ‘Hexensabbat’

FRANKFURT (dpa-AFX) – Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen dürfte sich der Dax am Freitag zunächst kaum bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart wenige Punkte höher auf 13 216 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er um gut zwei Prozent zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten. “Der Dezember ist der größte und bedeutendste Verfallstermin des Jahres. Starke Ausschläge in beide Richtungen sind da jederzeit möglich”, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. “Beim Dax verfallen große Positionen mit Basispreisen bei 13 000 und 13 200 Punkten.” Im Eurostoxx 50 sollten die Anleger laut Altmann wegen jeweils großer Volumina an Kaufoptionen die Marke von 3700 Punkten und im marktbreiten US-Index S&P 500 von 3150 Punkten im Auge haben./ag/mis