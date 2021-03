7:11 | 12.03.2021

DAX-FLASH: Leichte Verluste nach starker Rekordserie erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) – Nach der viertägigen Rekordserie zeichnet sich im Dax am Freitag ein etwas schwächerer Start ab. Trotz einer starken Wall Street taxiert der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 14 545 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax nach den Rekorden der Vortage einen Höchststand von 14 595 Punkten erreicht. Das Wochenplus beläuft sich auf gut 4,5 Prozent. An der Wall Street hatten der Dow Jones Industrial und nun auch der marktbreite S&P 500 neue Bestmarken erreicht. Letzterer profitierte von einer weiteren Erholung der Tech-Werte der Nasdaq. Die Experten der Credit Suisse machten vor allem eine weitere Beruhigung am Anleihemarkt verantwortlich, der Anleger zuletzt mit steigenden Zinsen verschreckt hatte. Der Aktienmarkt dürfte den Strategen zufolge auch künftig sensibel auf deutlichere Zinsbewegungen reagieren. Generell gehen sie aber davon aus, dass die Anleger mit einem insgesamt steigenden Zinsniveau in diesem Jahr gut zurechtkommen können, da dieses vermutlich von einer stark zunehmenden Wachstumsdynamik begleitet wird./ag/jha/