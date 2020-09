7:05 | 01.09.2020

DAX-FLASH: Leitindex pendelt weiter um 13 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Dax bleibt nach dem insgesamt starken August am Dienstag auf Schlingerkurs um die runde Marke von 13 000 Punkten. Nach dem kleineren Rückschlag zu Wochenbeginn erwartet der Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn eine Rückkehr auf 13 010 Punkte. Er taxiert den deutschen Leitindex damit rund ein halbes Prozent über den Vortagesschluss. Martin Utschneider, technischer Analyst beim Bankhaus Donner & Reuschel, hält den Markt im Kampf um seinen Aufwärtstrend kurzfristig für hochsensibel und anfällig. Große Sprünge dürften derweil angesichts der nachlassenden Konjunkturdynamik nicht drin sein, so der Experte. Für mehr Gegenwind könnte bald auch der Euro sorgen, sollte seine Aufwärtstrend zum US-Dollar andauern. Wirtschaftsdaten aus China gaben den asiatischen Märkten keine kräftigen Impulse. Im Reich der Mitte setzte sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fort, wie der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins “Caixin” für August zeigte./ag/mis