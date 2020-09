6:46 | 10.09.2020

DAX-FLASH: Leitindex verteidigt Vortagesgewinne vor EZB-Entscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) – Nach dem kräftigen Anstieg zur Wochenmitte dürfte der Dax seine Kursgewinne am Donnerstag zunächst verteidigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit 13 247 Punkten knapp über dem Xetra-Schluss-Niveau. Zuletzt befand sich der Dax im Bereich von 13 000 Punkten auf Schlingerkurs. Auch ein Vorstoß bis auf 13 460 Punkte wurde in der Vorwoche noch scharf ausgebremst. Tags zuvor wurde der neuerliche Anstieg getrieben von der Stabilisierung an der US-Technologiebörse Nasdaq sowie der Aussicht auf eine etwas optimistischere Europäische Zentralbank (EZB). Vor allem die neuen Projektionen der Notenbanker werden nun am frühen Nachmittag mit Spannung erwartet. Zudem stellt sich die Frage, ob Notenbankchefin Christine Lagarde auf die geänderte geldpolitische Strategie der US-Notenbank Fed eingehen wird. Ihre lockere Geldpolitik wird die EZB laut Ökonomen indes bestätigen. Marktteilnehmer raten jedoch mit Blick auf den Gesamtmarkt zur Vorsicht. Der Aktienmarkt stehe auf wackeligen Füßen, erklärte der europäische Marktanalyst Salah-Edinne Bouhmidi vom Broker IG. “Denn die Volatilität zieht weiter an, in einem Monat der historisch gesehen für ein erhöhte Schwankungsintensität bekannt ist.” Stratege Suresh Tantia von der Credit Suisse erinnert zudem an die näher rückende US-Wahl als Unsicherheitsfaktor./ag/stk