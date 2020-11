7:05 | 23.11.2020

DAX-FLASH: Ruhiger Wochenstart erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) – Auf eine Richtungsentscheidung müssen die Anleger im Dax weiter warten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 13 170 Punkte. Nach dem massiven Kurssprung vor zwei Wochen – ausgelöst von Hoffnungen auf ein bald verfügbarem Corona-Impfstoff und dem Ausgang der US-Wahl – tut sich per saldo nicht viel im Dax. Für einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch vom Februar müsste zunächst der Sprung über 13 300 Punkte gelingen. Derweil muss die mehrfach getestete Unterstützung bei 13 000 Punkten unbedingt halten. Die Handelsspanne in Europa und auch den USA werde bei weiter nachlassender Dynamik wohl zunächst untermauert, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Angesichts einer Reihe offener Fragen und dem näher rückenden Jahresende sei dies auch nicht wirklich überraschend./ag/zb