7:29 | 31.01.2020

DAX-FLASH: Stabilierung erwartet trotz Virus – China-Daten helfen

FRANKFURT (dpa-AFX) – Nach seinem Zweiwochentief vom Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,44 Prozent höher auf 13 215 Punkte. Das Coronavirus aus China erlebte einen neuen Höhepunkt und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als “gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite” eingestuft. Die Anleger an der Wall Street lässt dies jedoch weitgehend kalt. Der Dow Jones Industrial setzte sich jedenfalls wieder deutlich von seiner 50-Tage-Linie nach oben ab und legte dabei seit dem europäischen Handelsende kräftig zu. Dem Erholungstrend schloss sich am Morgen auch der japanische Markt an. Gerade wichtige Wirtschaftsdaten aus China hätten die Anleger etwas beruhigt, erklärte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK./ag/jha/