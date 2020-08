13:49 | 31.08.2020

Demonstranten behindern EU-Agrarminister in Winningen

KOBLENZ (dpa-AFX) – Demonstranten haben in Winningen bei Koblenz die Busfahrt von EU-Agrarministern zum Mittagessen verzögert. Zuvor hatte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) den Ministern am Montag den Einsatz von Drohnen, eines Vollernters und einer Transportbahn im Steillagen-Weinbau an der Mosel gezeigt. Ein Koblenzer Polizeisprecher sprach von einem friedlichen Protest mit “einer Vielzahl von Traktoren”. Die Demonstranten wandten sich gegen die EU-Agrarpolitik. Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hatte Klöckner die EU-Agrarminister zu einem informellen Rat von Sonntag bis Dienstag nach Koblenz unter Corona-Auflagen eingeladen. In der Rhein-Mosel-Stadt waren an allen drei Tagen Proteste geplant./jaa/DP/mis