9:37 | 29.08.2020

Deutlich mehr bewilligte Anträge auf Wohngeld

BERLIN (dpa-AFX) – Die Zahl der bewilligten Wohngeldanträge ist laut einem Medienbericht seit Jahresanfang deutlich gestiegen. Im ersten Vierteljahr 2020 lag sie demnach bei knapp 453 000, davon waren 146 000 Erstanträge. Das berichtet die “Rheinische Post” (Samstag) unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Dagegen waren im ersten Quartal 2019 nur knapp 128 000 Wohngeldanträge bewilligt worden. Der Anstieg sei mit der Wohngeldreform zu erklären, die Anfang des Jahres in Kraft trat, so die Statistiker. Zum Jahreswechsel war die Höhe der Leistungen und auch der Kreis der Anspruchsberechtigten angehoben worden. Das Wohngeld ist eine Sozialleistung, die Bürgern mit geringem Einkommen beim Stemmen der Mietkosten oder der Ausgaben fürs Wohnen in den eigenen vier Wänden helfen soll. Die Höhe hängt vom Einkommen, der Haushaltsgröße und den Miet- beziehungsweise Wohnkosten ab./zeh/DP/mis