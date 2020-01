19:07 | 16.01.2020

Deutsch-Bank-Chef: Kommen beim Umbau gut voran

BERLIN (dpa-AFX) – Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht seinen Konzern beim Umbau auf einem guten Weg. “Wir sind bereits gut dabei vorangekommen, unsere Strategie umzusetzen”, sagte Sewing beim Hauptstadtempfang der Deutschen Bank am Donnerstagabend in Berlin. “Wir halten das, was wir versprochen haben.” Die Rückmeldungen der Investoren, Analysten und Rating-Agenturen seien positiv. “Natürlich ist unser Aktienkurs noch lange nicht dort, wo wir ihn uns wünschen”, räumte Sewing ein, “aber die deutliche Kurssteigerung der vergangenen Wochen zeigt, dass auch die Anleger allmählich an den Erfolg unserer Transformation glauben.” Sewing hatte Anfang Juli eine grundlegende Neuausrichtung des Instituts auf den Weg gebracht. Das Investmentbanking, das dem Geldhaus milliardenschwere Strafen einbrockte, wird kräftig gestutzt. Kern der neu ausgerichteten Deutschen Bank soll eine Unternehmensbank werden, die sich um Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne kümmert. Die Zahl der Vollzeitstellen im Konzern will der Vorstand bis Ende 2022 um rund 18 000 auf weltweit 74 000 verringern. Bislang hat die Bank nicht öffentlich gemacht, wie stark der Personalabbau einzelne Regionen oder Sparten betreffen wird. Ende September vergangenen Jahres gab es im Deutsche-Bank-Konzern noch 89 958 Vollzeitstellen./maa/ben/DP/he