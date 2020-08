17:49 | 17.08.2020

Deutsche Anleihen bauen frühe Gewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zugelegt. Nach leichten Gewinnen im frühen Handel konnte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future am Nachmittag stärker zulegen und stieg wieder deutlich über 176 Punkte. Zuletzt gewann der Future 0,30 Prozent auf 176,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,45 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten gingen die Renditen ebenfalls zurück. Nach einem zunächst impulsarmen Wochenauftakt kam am Nachmittag mehr Bewegung in die Kurse am deutschen Rentenmarkt. Unter anderem sorgten enttäuschende US-Konjunkturdaten für mehr Nachfrage nach den Festverzinslichen. Im August hat sich die Stimmung in Industrieunternehmen der Region um New York unerwartet stark eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel auf 3,7 Punkte, nach 17,2 Zähler im Juli. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 15,0 Punkte erwartet. Aus der Umfrage der regionale Notenbank von New York ging hervor, dass wieder mehr Industrieunternehmen über einen sinkenden Auftragseingang klagten. Die schwachen Daten aus den USA überwogen eine positive Einschätzung zur konjunkturellen Entwicklung in Deutschland. Die deutsche Bundesbank hatte in ihrem Monatsbericht die Erwartung einer wirtschaftlichen Erholung nach dem Corona-Einbruch bekräftigt./jkr/he