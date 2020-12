8:50 | 23.12.2020

Deutsche Anleihen bewegen sich kaum vom Fleck

FRANKFURT (dpa-AFX) – Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen haben deutsche Bundesanleihen nahezu stagniert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Mittwochmorgen prozentual unverändert bei 178,05 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,60 Prozent. Börsianer sprachen von einem ruhigen Handel. Zu den anhaltenden Unsicherheiten rund um das Brexit-Handelspakt und die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie gesellte sich derweil zur Wochenmitte noch der wieder aufgeflammte Haushaltsstreit in den USA hinzu. Der amtierende US-Präsident Donald Trump forderte Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket. Falls Trump nun tatsächlich sein Veto einlegen sollte, könnte ihn der Kongress mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmen./la/mis