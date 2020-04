18:37 | 22.04.2020

Deutsche Anleihen fallen deutlich – Verluste auch in Italien und Spanien

FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Kurs deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor bis zum Abend 0,56 Prozent auf 171,77 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,41 Prozent. In Italien und Spanien erhöhten sich die Renditen ebenfalls deutlich. Am Markt wurde die schwächere Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren wie Bundesanleihen mit der besseren Börsenstimmung begründet. Dort beflügelten zum einen Nachrichten zu möglichen Impfmitteln gegen das neuartige Coronavirus. Hinzu kam, dass sich die chaotische Lage am Ölmarkt zumindest etwas beruhigte. Die Erdölpreise setzten ihre Talfahrt am Mittwoch nur bis zum Mittag fort, später erholten sie sich etwas. Dass die Anlegerstimmung nach wie vor fragil ist, zeigte sich an weiter steigenden Renditen in Italien und Spanien. Die beiden Euroländer sind derzeit mit am stärksten von der Virus-Pandemie betroffen. Zudem stoßen die beiden Länder mit ihrer Forderung nach gemeinsamen Schulden aller Länder in der Europäischen Union vor allem in Deutschland und den Niederlanden auf Widerstand. Am Donnerstag findet zu der Thematik ein EU-Gipfel statt./bgf/jha/