12:49 | 28.01.2020

Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Kurse deutscher Staatsanleihen habe sich nach dem Höhenflug der vergangenen Handelstage am Dienstag kaum bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,02 Prozent auf 174,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,39 Prozent. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich zunächst. Die Unsicherheit wegen der Ausbreitung des Cornavirus hält aber an. Zuletzt ist die Zahl der Erkrankungen weiter gestiegen. Erstmals wurde auch ein Fall in Deutschland bestätigt. Zwar sorgt nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten die weltweite Vernetzung und der stark gestiegene Tourismus potenziell für eine raschere Übertragung des Virus auf andere Länder. Allerdings seien die gegenwärtigen medizinischen Möglichkeiten deutlich weiter fortgeschritten als bei Pandemien der Vergangenheit. “Daher rechnen wir derzeit nicht damit, dass es zu gravierenden und anhaltenden ökonomischen Folgen kommt”, heiß es in dem Ausblick. Am Nachmittag dürften außerdem Konjunkturdaten stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zum Auftragseingang in den USA. Nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) könnten die US-Auftragsdaten enttäuschend ausfallen. Dies könnte den Kursen der Bundesanleihen “temporär Rückenwind verleihen”./jsl/bgf/mis