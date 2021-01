18:19 | 27.01.2021

Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Abend um 0,14 Prozent auf 177,75 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug zuletzt minus 0,55 Prozent. Die Aussicht auf eine mögliche weitere Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone stützte die Anleihen. Vertreter der EZB sind laut einem Medienbericht unzufrieden mit den Zinserwartungen der Finanzmärkte. Diese würden offenbar eine weitere Zinssenkung ausschließen, während dies für den EZB-Rat eine denkbare Option sei, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Notenbankkreise. Es sei auf die hohe wirtschaftliche Unsicherheit und auf den starken Euro verwiesen worden. Am Abend gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird damit gerechnet, dass die Zentralbank ihre lockere Geldpolitik wegen der Corona-Krise bestätigt. Auf der ersten Sitzung seit dem Antritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden kann die Fed nach Einschätzung von Experten abwarten, da die Regierung in Washington mit einem billionenschweren Konjunkturprogramm auf die Corona-Krise reagieren will./jsl/bgf/he