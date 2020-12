19:03 | 11.12.2020

Deutsche Anleihen: Kursgewinne – Bundesweiter Lockdown erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben angesichts der verschärften Corona-Krise am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,22 Prozent auf 178,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf minus 0,64 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Es mehren sich die Anzeichen, dass es noch vor Weihnachten zu einem bundesweiten Lockdown kommt. Immer mehr Bundesländer stemmen sich mit verschärften Einschnitten gegen die sich dramatisch ausbreitende Corona-Pandemie in Deutschland. Am Wochenende wird eine Entscheidung für einen bundesweiten Lockdown erwartet. In Deutschland ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf einen Höchststand von fast 30 000 gestiegen. Von der Verunsicherung profitieren die als sicher geltenden Staatsanleihen. Zudem bleibt das Ringen um einen Brexit-Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien im Fokus. Allerdings wird frühestens am Sonntag mit Ergebnissen gerechnet. Mit einer Einigung rechnet jedoch kaum noch jemand. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält einen Brexit-Handelspakt inzwischen für unwahrscheinlicher als einen No Deal zum Jahreswechsel. Der britische Premierminister Boris Johnson warnte am Freitag davor, dass ein Scheitern “sehr, sehr wahrscheinlich” sei./jsl/men