18:25 | 28.12.2020

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach anfänglichen Kursverlusten leicht in die Gewinnzone gedreht. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,07 Prozent auf 177,49 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,57 Prozent. Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden durch die sehr freundlich Stimmung an den Aktienmärkten nur vorübergehend belastet. So stiegen die wichtigsten deutschen Aktienindizes auf neue Rekordstände. Zuvor hatte der amtierende US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar (etwa 740 Milliarden Euro) in Kraft gesetzt. Zunächst hatte Trump das Paket noch als unzureichend abgelehnt. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Der Handel ist zwischen den Feiertagen oft dünn und die Kursausschläge weniger aussagekräftig./jsl/fba