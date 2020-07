18:31 | 23.07.2020

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 176,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,48 Prozent. Das im Juli überraschend deutlich verbesserte Konsumklima in Deutschland bewegte den Markt kaum. In der Eurozone hat sich das Verbrauchervertrauen hingegen etwas eingetrübt. Der US-Arbeitsmarkt steht wegen der Corona-Pandemie weiter unter Druck. In der Woche bis 18. Juli stellten 1,416 Millionen Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl um 109 000 Anträge. In den Wochen zuvor waren die Neuanträge zurückgegangen, wenn auch nur leicht. Am Anleihemarkt sorgten die Daten für keine große Bewegung. Erneut deutlich gefallen sind die Renditen italienischer Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank um 0,05 Prozentpunkte auf 0,98 Prozent und erstmals seit Anfang März unter die Marke von 1 Prozent. Die Einigung der EU-Staaten auf ein Corona-Hilfspaket stützt weiter die Anleihekurse. Auch die Renditen von anderen südeuropäischen Staaten wie Spanien, Portugal und Griechenland gaben nach./jsl/he