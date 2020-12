8:44 | 08.12.2020

Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutsche Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im März stieg am Morgen geringfügig um 0,04 Prozent auf 177,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,59 Prozent. Damit konnte der Bund-Future die deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt halten. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Festverzinslichen derzeit durch die Sorgen vor einem Brexit ohne ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU gestützt. Nach wie vor gibt es keine Einigung auf einen Brexit-Handelspakt. Nachdem zwei Telefonate zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Durchbruch gebracht haben, ruhen die Hoffnungen auf einem Treffen in den nächsten Tagen. Wann genau das Gespräch stattfinden soll, war zunächst unklar./jkr/bgf/mis