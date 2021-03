9:01 | 08.03.2021

Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit deutlichen Kursverlusten in den Handel gegangen. Im Gegenzug stiegen die Renditen an. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zu Handelsbeginn um 0,22 Prozent auf 170,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,28 Prozent. Die Zinsentwicklung an den Anleihemärkten bleibt im Fokus. Ende Februar war die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen mit minus 0,20 Prozent auf den höchsten Stand seit knapp einem Jahr gestiegen. Hauptgrund sind steigende Inflations- und Wachstumserwartungen in den USA infolge des angestoßenen Konjunkturpakets in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar. Der Senat hat das Paket bereits verabschiedet, die Zustimmung des Repräsentantenhauses gilt als so gut wie sicher. Konjunkturdaten aus Deutschland fielen zum Wochenstart durchwachsen aus. Zwar sank die Produktion des verarbeitenden Gewerbes im Januar deutlich, die Entwicklung im Dezember fiel aber wesentlich besser aus als bisher bekannt. Zudem belastete zum Jahresstart vor allem der Bausektor, was auch durch das kalte Wetter bedingt gewesen sein dürfte./bgf/jha/