12:36 | 04.05.2020

Deutsche Anleihen: Wenig verändert – Verluste in Südeuropa

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag wenig verändert. Im Mittagshandel notierte der Euro-Bund-Future um 0,03 Prozent höher bei 174,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,58 Prozent. Die Verunsicherung an den Finanzmärkten hat zuletzt wieder zugenommen. Händler verweisen auf eine schärfere Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Ein erneute Zuspitzung des Handelsstreits wird befürchtet. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Laut US-Außenminister Mike Pompeo gingen die Geheimdienste “signifikanten” Belegen nach, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. Chinesische Staatsmedien wiesen hingegen Vorwürfe der US-Regierung über Vertuschung in der Corona-Krise und den Ursprung des Virus als “grundlose Beschuldigungen” zurück. Die am Vormittag veröffentlichten düsteren Konjunkturdaten sorgten für wenig Überraschung. Der Stimmungsindikator des Analyseinstitut Sentix stieg zwar leicht an, stabilisierte sich damit aber nur in der Nähe seines im Vormonat erreichten Rekordtiefs. Analysten hatten hingegen eine stärkere Erholung erwartet. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel auf ein Rekordtief. Das Ergebnis dieser zweiten Schätzung lag jedoch im Rahmen der Erstschätzung. Auf Rekordtiefs gefallen sind auch die Zahlen für Italien und Spanien, wo keine Erstschätzung veröffentlicht wird. Beide Länder sind durch die Corona-Krise besonders hart getroffen. Die Renditen legten in vielen südeuropäischen Ländern zu./jsl/bgf/stk