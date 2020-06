18:44 | 14.06.2020

Deutsche Bank will ohne Kapitalerhöhung durch die Corona-Krise

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Deutsche Bank sieht sich trotz der Corona-Krise und der angekündigten Aufstockung der Kreditrisikovorsorge krisenfest aufgestellt. “Wir haben genügend Kapital, um schwere Wirtschaftskrisen durchzustehen”, sagte der für das Risikomanagement verantwortliche Konzernvorstand Stuart Lewis der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”. Die derzeit absehbaren Belastungen werde die Deutsche Bank wegstecken können, ohne die Eigenkapitalbasis übermäßig zu schwächen. Das Frankfurter Geldhaus hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, im zweiten Quartal mehr Geld für faule Kredite in der Corona-Krise zurückzulegen. Die Risikovorsorge werde voraussichtlich um 800 Millionen Euro aufgestockt, hatte Finanzvorstand James von Moltke in einer Online-Veranstaltung für Anleger gesagt. Dabei hatte von Moltke aber auch betont, dass der Konzern in der Spur bleibt. “Wenn wir durch diese Krise durch sind, werden wir zeigen, dass wir nicht von unserem strategischen Weg abgekommen sind”, sagte der Manager./mis