18:33 | 11.09.2020

Deutsche Börse gibt Angebot für LSE-Tochter Borsa Italiana ab

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Deutsche Börse hat ein Angebot für die LSE-Tochter Borsa Italiana abgegeben. Das teilte der Dax -Konzern am Freitag in Frankfurt in einem knappen Statement mit. Als globales Unternehmen biete die Deutsche Börse einen hohen Wert für das zukünftige Wachstum und die Entwicklung einer autonomen Borsa Italiana Group, hieß es in der Mitteilung. Damit werde ihre zentrale Bedeutung für die italienische Wirtschaft und den europäischen Kapitalmarkt gestärkt. Bereits am Freitagmorgen war bekannt geworden, dass der europäische Börsenbetreiber Euronext und die mehrheitlich staatliche italienische Bank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) der Londoner Börse wie erwartet ein Angebot für deren italienische Tochter Borsa Italiana machen wollen. Das hatte die CDP in Rom mitgeteilt. Weitere Angaben wie etwa zum Angebotspreis machte das Kreditinstitut zunächst nicht. Ende Juli hatte die London Stock Exchange (LSE) angekündigt, dass im Zusammenhang mit der Prüfung der Refinitiv-Übernahme durch die Europäische Kommission Gespräche über den Verkauf der Plattform MTS oder des italienischen Börsenbetreibers im Ganzen begonnen wurden. Dies müsse aber nicht heißen, dass es auch zu einer Transaktion komme./eas/jha/