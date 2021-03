8:20 | 09.03.2021

Deutsche Exporte starten überraschend stark in das Jahr 2021

WIESBADEN (dpa-AFX) – Die deutschen Exporte haben zu Beginn des Jahres unerwartet an Fahrt gewonnen. Die Ausfuhren legten im Monatsvergleich um 1,4 Prozent zu, wie das Statische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten zum Jahresauftakt im Schnitt mit einem Rückgang der Exporte um 1,8 Prozent gerechnet. Einen unerwartet starken Dämpfer gab es hingegen bei den Importen. Hier meldete das Bundesamt für Januar einen Rückgang um 4,7 Prozent im Monatsvergleich. Analysten waren nur von einem Minus von 1,9 Prozent ausgegangen. Der Überschuss in der deutschen Handelsbilanz hat sich im Januar etwas verringert. Er betrug 14,3 Milliarden Euro, nach 15,2 Milliarden im Dezember. Die Leistungsbilanz wies im Januar einen Überschuss von 16,9 Milliarden Euro aus./jkr/jha/