16:16 | 02.03.2020

Deutsche geben mehr Geld für den Garten aus – Baumärkte profitieren

KÖLN (dpa-AFX) – Die Verbraucher in Deutschland geben mehr Geld für den eigenen Garten aus. Im vergangenen Jahr steigerten die Baumärkte ihren Umsatz mit Dünger, Saatgut und Blumenerde um gut 10 Prozent auf mehr als 666 Millionen Euro. “Der Garten ist das neue Statussymbol”, sagte Franz-Peter Tepaß, Vorstandssprecher des Branchenverbandes BHB, am Montag bei der Präsentation der Zahlen in Köln. Bei Baumaterialien und Holz verzeichnete die Branche ein Plus von 7 Prozent. Damit war 2019 für die deutschen Baumärkte ein gutes Jahr. Ihr Gesamtumsatz stieg um 3,6 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Das sei die beste Entwicklung der Branche in den vergangenen zehn Jahren, hieß es./esa/DP/nas