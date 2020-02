5:50 | 19.02.2020

Deutsche Telekom legt Zahlen für 2019 vor

BONN (dpa-AFX) – Während die Deutsche Telekom im Mobilfunk die Nase vorn hat, steht der Bonner Konzern beim Breitbandausbau neben dem starken Wettbewerber Vodafone mächtig unter Druck. Wie sich das Geschäft im vergangenen Jahr entwickelt hat und welche Pläne für dieses Jahr vorliegen, will Telekom-Chef Tim Höttges am Mittwoch in Bonn bekannt geben. Der ehemalige Staatskonzern legt seine Zahlen für 2019 und einen Geschäftsausblick auf 2020 vor. Analysten zufolge dürften sowohl Umsatz als auch Gewinn des Telekomriesen gestiegen sein. 2018 erwirtschaftete der Konzern rund 75,7 Milliarden Euro, Schätzungen von Analysten für dieses Jahr liegen im Mittel bei etwas mehr als 80 Milliarden Euro. Der Gewinn lag 2018 bei 2,2 Milliarden Euro und wird für das abgelaufene Geschäftsjahr auf knapp vier Milliarden Euro geschätzt. Großes Aufatmen gab es bei der Telekom zuletzt, weil ein US-Gericht die lange geplante Fusion der US-Tochter T-Mobile mit dem kleineren Rivalen Sprint erlaubte, gegen die zuvor unter anderem mehrere Bundesstaaten geklagt hatten. Die Fusion gilt als Meilenstein, auf den der Konzern lange hingearbeitet hatte. Höttges sprach von einem “Riesenschritt, auf den wir alle gewartet haben”./swe/DP/he