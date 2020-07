19:13 | 01.07.2020

Deutsche Vollmitgliedschaft in WTO-Beratungszentrum

BERLIN (dpa-AFX) – Nach mehrjährigem Zögern ist Deutschland künftig ein Vollmitglied im Beratungszentrum für Fragen des Welthandels. Der Bundestag billigte am Mittwochabend den Beitritt zu der Organisation. Das 1999 gegründete Beratungszentrum, das unabhängig von der Welthandelsorganisation (WTO) ist, leistet Entwicklungs- und Schwellenländern anwaltlichen Beistand im Fall von internationalen Handelsstreitigkeiten. Elf Industrieländer und 37 Entwicklungsländer gehören der Organisation bereits an. Deutschland hatte bislang nur einen sogenannten Assoziiertenstatus ohne volle Mitgliedsrechte./ax/DP/fba