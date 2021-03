8:50 | 10.03.2021

Deutscher Reiseverband: Reisen sind nicht Treiber der Pandemie

BERLIN (dpa-AFX) – Der Deutsche Reiseverband hat eine Aufhebung der Corona-Quarantäneregelungen und eine Teststrategie für Reisende gefordert. Organisierte Reisen seien nicht Treiber der Pandemie, und die Hygiene- und Sicherheitskonzepte seien aufgegangen, sagte Verbandspräsident Norbert Fiebig am Mittwoch im ZDF-“Morgenmagazin”. “Das muss jetzt endlich in den politischen Entscheidungen reflektiert werden. Die Quarantäne muss weg”, sagte er. “Wir sagen: Coronatest statt Hausarrest.” Die Menschen wollten Reisen, und die Wirtschaft brauche dringend positive Perspektiven. Derzeit sei die Buchungszurückhaltung aber noch groß. Insbesondere die Quarantäneregelungen hielten viele Menschen davon ab, Reisen zu buchen. In dieser Woche läuft die Internationalen Tourismusbörse (ITB). Die Reisemesse findet wegen der Pandemie in diesem Jahr online und ausschließlich für Fachbesucher statt./trö/DP/eas