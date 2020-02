14:17 | 28.02.2020

Deutschland: Inflation stagniert bei 1,7 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) – Die Inflation in Deutschland hat sich im Februar nicht verändert. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, lagen die Verbraucherpreise 1,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Diese Rate hatte sich auch im Vormonat ergeben. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,4 Prozent. Analysten hatten einen etwas niedrigeren Monatsanstieg erwartet, im Jahresvergleich aber richtig gelegen. Der für europäische Zwecke erhobene Preisindex HVPI stieg zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent und zum Vormonat um 0,6 Prozent. Die Wert lagen etwas höher als die Analystenerwartungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone eine Rate von knapp zwei Prozent an. Dieses Ziel wurde aber lange nicht mehr dauerhaft erreicht./bgf/jkr/mis