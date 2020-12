17:24 | 24.12.2020

Devisen: Bestätigung der Brexit-Einigung bewegt Euro kaum noch

LONDON (dpa-AFX) – Die offizielle Bestätigung einer Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) hat den Euro am Donnerstag kaum noch bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte in London zuletzt bei 1,2180 US-Dollar. Er kostete damit etwas weniger als am Morgen. In der Nacht hatte er noch unter der Marke von 1,22 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2193 (Mittwoch: 1,2166) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8201 (0,8220) Euro. Nach monatelangen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt ist der EU und Großbritannien eine Einigung gelungen. Dies wurde von beiden Seiten offiziell bestätigt. Der Euro profitierte nicht mehr von der Bestätigung, da sie sich bereits am Mittwoch abgezeichnet hatte. Allerdings müssen dem Abkommen noch das britische Parlament und das Europäische Parlament zustimmen. Das britische Pfund gab sogar einen Teil seiner Tagesgewinne nach der Bekanntgabe ab. Mit 1,3536 Dollar notierte es aber noch etwas höher als am Morgen. Die britische Währung war allerdings zuvor deutlich gestiegen und notiert derzeit nur knapp unter unter ihrem höchsten Kurs seit dem Frühjahr 2018. Die britische Wirtschaft dürfte von dem Vertrag laut Ökonomen noch stärker profitieren als die EU. Ohne eine Einigung würde Großbritannien den europäischen Binnenmarkt ohne Handelsvertrag zum Jahreswechsel verlassen. “Der Wirtschaft tut es gut, wenn endlich wieder Vernunft das Miteinander bestimmt”, kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). An der jüngsten Kursentwicklung des britischen Pfundes und des US-Dollar lasse sich die Bedeutung dieser Einigung ablesen. “Eine Einigung, die aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass nur das allerschlimmste vermieden wurde”, so Burkert. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89795 (0,90700) britische Pfund, 126,38 (125,99) japanische Yen und 1,0851 (1,0837) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1878 Dollar gehandelt. Das waren etwa 5 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he