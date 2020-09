20:51 | 03.09.2020

Devisen: Euro erholt sich nach Rückschlag vom Zweijahreshoch

NEW YORK (dpa-AFX) – Nach einem Rückschlag um gut 2 Cent in drei Tagen hat sich der Euro am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar wieder stabilisiert. Nach einem Tagestief bei 1,1789 Dollar kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt wieder 1,1857 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1813 (Mittwoch: 1,1861) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8465 (0,8431) Euro. Für Entlastung sorgten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Ein Index für die Stimmung der Einkaufsmanager, der die konjunkturelle Entwicklung im Währungsraum umschreibt, fiel im August zwar zurück. Allerdings war der Rückgang nicht so stark wie befürchtet. Am Dienstag hatte der Kurs der Gemeinschaftswährung noch erstmals seit gut zwei Jahren über der Marke von 1,20 Dollar gestanden. Seitdem konnte der Dollar nach soliden US-Konjunkturdaten und Signalen aus der EZB zu einer Erholung ansetzen, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet./ag/jha