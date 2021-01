21:22 | 05.01.2021

Devisen: Euro legt im New Yorker Handel zu

NEW YORK (dpa-AFX) – Der Euro hat am Dienstag etwas zugelegt. Im New Yorker Handel zog die Gemeinschaftswährung zuletzt auf 1,2302 US-Dollar an – damit notierte sie höher als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Damit trotzte sie letztlich auch soliden Stimmungsdaten aus der US-Industrie, die zunächst etwas gebremst hatten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2271 (Montag: 1,2296) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8149 (0,8133) Euro gekostet./gl/he