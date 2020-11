7:25 | 23.11.2020

Devisen: Eurokurs leicht gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Kurs des Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1877 US-Dollar notiert, nachdem sie im frühen asiatischen Handel bei etwa 1,850 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1863 Dollar festgesetzt. Damit hielt sich der Euro weiter in seiner vergleichsweise engen Handelsspanne, in der er sich bereits seit mehr als einer Woche befindet. Während die Hoffnung auf eine schnelle Einführung eines wirksamen Corona-Impfstoffs die Kauflaune stützt, sorgte die nach wie vor hohe Zahl von Neuinfektionen für Belastungen an den Finanzmärkten. Im weiteren Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen und den Euro aus seine engen Handelsspanne ausbrechen lassen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager und damit wichtige Hinweise zur Lage in den Unternehmen der Eurozone. Wegen der zweiten Infektionswelle in der Corona-Krise gehen Analysten davon aus, dass sich die Stimmung im November wieder deutlich eingetrübt hat./jkr/stk