21:12 | 07.04.2021

Devisen: Eurokurs nach Fed-Sitzungsprotokoll deutlich unter 1,19 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) – Der Euro hat am Mittwoch nach der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt nur noch 1,1865 US-Dollar, nachdem im europäischen Nachmittagsgeschäft noch deutlich über 1,19 Dollar dafür bezahlt wurden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1884 (Dienstag: 1,1812) Dollar festgesetzt, der Dollar somit 0,84146 (0,8466) Euro gekostet. Die Vertreter der US-Notenbank haben auf ihrer jüngsten Sitzung ihren zuletzt optimistischeren Blick auf die US-Wirtschaft bestätigt. Jedoch stellt ihnen zufolge die Pandemie weiterhin ein bedeutsames wirtschaftliches Risiko dar. Die Wirtschaft bleibe von den langfristigen Zielen noch weit entfernt. Eine Änderung der Geldpolitik stellten die Fed-Mitglieder nicht in Aussicht./ajx/he