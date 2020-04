13:55 | 24.04.2020

Devisen: Eurokurs steigt über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Euro hat am Freitag Verluste aus dem frühen Handel wettgemacht. Im Hoch stieg die Gemeinschaftswährung gegen Mittag auf 1,0805 Dollar. Am Vormittag hatte sie zeitweise fast einen Cent weniger gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0772 Dollar festgesetzt. Belastet wurde der Euro zunächst von enttäuschend aufgenommenen Ergebnissen eines EU-Gipfels. Zwar konnten sich die Staats- und Regierungschefs auf umfangreiche Corona-Finanzhilfen einigen. Allerdings blieben wichtige Fragen wie die Finanzierung und Verteilung der Mittel eines Wiederaufbaufonds ungeklärt. “Die Staats- und Regierungschefs der EU haben es wieder einmal versäumt, ein klares und beeindruckendes Signal der Solidarität auszusenden”, kommentierte Berenberg-Chefökonom Holger Schmieding. Zusätzliche Belastung kam von extrem schwachen Konjunkturdaten. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster wirtschaftlicher Frühindikator, fiel im April wegen der Corona-Pandemie mit Rekordgeschwindigkeit auf ein historisches Tief. “Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal”, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bankanalysten rechnen mit einem massiven Konjunktureinbruch, vor allem im zweiten Quartal. Düstere Prognosen gehen von einem Einbruch im zweistelligen Prozentbereich aus./bgf/jsl/fba