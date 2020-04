5:50 | 24.04.2020

DFB-Präsidium berät über Fortführung des Pokal und der 3. Liga

FRANKFURT (dpa-AFX) – Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes berät am Freitag in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen beim DFB-Pokal und in der 3. Liga. Im Pokal stehen noch das Halbfinale mit den Partien FC Bayern München – Eintracht Frankfurt und 1. FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen sowie das für ursprünglich 23. Mai geplante Endspiel in Berlin aus. In der 3. Liga fehlen noch elf Spieltage bis zum Saisonende. Acht Clubs haben in der Corona-Krise öffentlich für einen Abbruch plädiert. Frühestens in der kommenden Woche soll es zu einer geheimen Abstimmung unter den Vereinen kommen, doch diese würde lediglich einem Meinungsbild dienen. Ob in dieser Saison noch einmal gespielt werden kann, ist völlig offen. Nach Angaben des DFB würden die Clubs bei einem Abbruch rund 30 Millionen Euro verlieren. Der Verband würde gern weiterspielen lassen. Es ist aber fraglich, ob das Infektionsrisiko wie bei Bundesligisten reduziert werden könnte./ujo/DP/jha