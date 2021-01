23:48 | 04.01.2021

Dialog Semiconductor hebt Umsatzprognose für viertes Quartal an

LONDON (dpa-AFX) – Der britische Chipentwickler Dialog Semiconductor rechnet dank einer starken Nachfrage bei 5G-Telefonen und Tablets mit mehr Umsatz im vierten Quartal als bisher. Die Erlöse dürften bei 436 bis 441 Millionen US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am späten Montagabend in London mit. Bisher war Dialog von 380 bis 430 Millionen Dollar ausgegangen. Das positive Momentum der Nachfrage dürfte anhalten, hieß es weiter. Die Jahreszahlen will Dialog am 3. März vorlegen./he