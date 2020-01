6:00 | 09.01.2020

Die Polizei fährt Volkswagen

MÜNCHEN (dpa-AFX) Volkswagen und Mercedes-Benz dominieren im Fahrzeugbestand der deutschen Polizei. In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den deutschen Landespolizeien sowie der Bundespolizei verweisen sie BMW auf den dritten Platz. Lohnend ist dieses Geschäft für Autobauer aber kaum. Elf Landespolizeien und die Bundespolizei lieferten verwertbare Daten. Dort kommt VW mit mehr als 8600 Fahrzeugen auf einen Anteil von gut einem Drittel. Vor allem der Passat und der VW-Bus sind bei der Polizei beliebt. Mercedes verdankt seinen zweiten Platz mit mehr als 6600 Fahrzeugen in den auswertbaren Daten zum einen der Tatsache, dass es mit Vito und Sprinter auch Fahrzeuge für Polizeibusse im Angebot hat, zum anderen einer starken Dominanz in seinem Heimatland Baden-Württemberg. Lohnend ist das Geschäft mit den Polizeiautos für die Hersteller eher nicht. Die meisten Landespolizeien äußern sich zwar nicht zu den typischen Rabatthöhen, doch teilweise ist von bis zu 35 Prozent zu hören. Von Ford heißt es: “Verkäufe an Polizeien stellen, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, absolute Grenzgeschäfte dar.” Dabei geht es um ein jährliches Volumen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. So standen alleine in Nordrhein-Westfalen 2019 mehr als 98 Millionen Euro für die Beschaffung neuer Autos im Haushalt. Das liegt zwar auch daran, dass das Land gerade den Bestand austauscht, aber auch in anderen Ländern ohne Sondereffekte sind die Investitionen hoch. In Bayern sind es mehr als 34 Millionen Euro, in Baden-Württemberg knapp 20 Millionen in Sachsen rund 15 Millionen./ruc/DP/zb