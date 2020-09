13:37 | 11.09.2020

DIHK warnt vor 60-Prozent-Ziel beim Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) – Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag warnt mit Nachdruck vor zu ehrgeizigen EU-Klimazielen. “Die Forderung nach einem 2030-Klimaziel von 60 Prozent bereitet der Wirtschaft ernste Sorgen”, erklärte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Achim Dercks am Freitag. Er bezog sich auf ein Votum des Umweltausschusses im Europaparlament, wonach die EU in zehn Jahren 60 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen soll als 1990. “Bereits eine Anhebung der 2030-Klimaziele auf 50 Prozent würde viele deutsche Unternehmen vor eine Mammutaufgabe stellen”, erklärte der Verbandsvertreter. “Denn daraus ergeben sich direkt höhere Kosten und strengere Vorgaben für viele Betriebe.” Dercks forderte bessere Rahmenbedingungen, finanzielle Spielräume für Investitionen und Maßnahmen gegen Verzerrungen im internationalen Wettbewerb. Der Umweltausschuss hatte am Donnerstag für das 60-Prozent-Ziel gestimmt. Die EU-Kommission erwägt eine Minderung um 55 Prozent bis 2030, statt der bisherigen Zielmarke von 40 Prozent. Offiziell will sich Kommissionschefin Ursula von der Leyen nächste Woche dazu äußern. Letztlich muss ein Konsens des EU-Parlaments und der EU-Staaten gefunden werden./vsr/DP/nas