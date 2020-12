6:25 | 12.12.2020

Dobrindt fordert schnelles Ende von Präsenzunterricht

BERLIN (dpa-AFX) – Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat ein schnelles Ende des Präsenzunterrichts gefordert. “Wo es noch nicht geschehen ist, muss jetzt zügig auf Digital- und Distanzunterricht umgeschaltet werden”, sagte er der “Augsburger Allgemeinen” (Samstagsausgabe). Zudem müssten die Ferien früher beginnen, außerdem brauche es schnell einen harten Lockdown mit strenger Einschränkung von Kontakten. “In den Schulen müssen wir sofort handeln, und der harte Lockdown sollte noch vor Weihnachten beginnen”, sagte Dobrindt. An den Lockerungen um die Feiertage will er demnach aber festhalten. Man müsse das Infektionsgeschehen vor Weihnachten eindämmen. “Das erreichen wir auch mit dieser Art von Vorquarantäne für die Schüler”, sagte er. Weihnachten selber könne dann mit einem geringeren Risiko in der Familie stattfinden. Vom 23. bis zum 27. Dezember sollten sich nach einem Beschluss von Bund und Ländern eigentlich zehn Personen treffen dürfen, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Zahl der beteiligten Haushalte. Die Länderchefs wollen voraussichtlich an diesem Samstag oder Sonntag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über schärfere Corona-Regeln beraten./gba/DP/nas