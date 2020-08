15:17 | 25.08.2020



Dortmunds Jadon Sancho im England-Kader für die Nations League



LONDON (dpa-AFX) – Jadon Sancho steht im Aufgebot für die kommenden Nations-League-Spiele der englischen Fußball-Nationalmannschaft in Island und Dänemark. England-Trainer Gareth Southgate nominierte den 20 Jahre alten Profi vom Bundesligisten Borussia Dortmund am Dienstag wie erwartet. Die beiden Länderspiele werden am 5. September in Rejkjavik und am 8. September in Kopenhagen ausgetragen.

In seinen Kader berief Southgate auch Manchester Uniteds Kapitän Harry Maguire, der sich in seinem Sommerurlaub vor der griechischen Justiz verantworten muss. Nach einem Zwischenfall auf Mykonos, in den Maguire und seine Begleiter verwickelt worden waren, wird dem 27-Jährigen Körperverletzung, Angriff auf einen Polizisten und versuchte Bestechung vorgeworfen. Maguire bestreitet die Vorwürfe.

Manchester United bestätigte Maguires Erscheinen vor dem griechischen Gericht am vergangenen Samstag und die Tatsache, dass der Abwehrspieler die Vorwürfe bestreitet. Bei weiteren Gerichtsterminen muss der Nationalspieler nicht persönlich anwesend sein./pde/DP/eas