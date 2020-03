20:49 | 24.03.2020

DOW-FLASH: Fulminantes Plus von über 10 Prozent treibt Dow über 20 500 Punkte

NEW YORK (dpa-AFX) – Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag im späten Handel um mehr als 10 Prozent oder bald 2000 Punkte hochgeschnellt. Zuletzt gewann der weltweit bekannteste Index 10,43 Prozent auf 20 530,94 Zähler. Am Vortag war der Dow noch wegen Uneinigkeiten zwischen Republikanern und Demokraten über ein billionenschweres Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise auf das tiefste Niveau seit November 2016 gesackt. Nun trieben die Hoffnungen auf eine kurz bevorstehende Verabschiedung des Pakets an. Medienberichten zufolge sollen mindestens 1,5 Billionen Dollar (1,4 Billionen Euro) in die Wirtschaft gepumpt werden. Am Montag hatte bereits die US-Notenbank (Fed) weitere Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft angekündigt./ck/he