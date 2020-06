7:32 | 10.06.2020

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

——————————————————————————- DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE VOR US-ZINSENTSCHEID – Nach dem Rücksetzer am Dienstag geht es für den Dax zur Wochenmitte zunächst wieder aufwärts: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf fast 12 700 Punkte. In elf Tagen war der Dax ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent nach oben gerannt, bevor tags zuvor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Abend steht die US-Notenbank Fed im Fokus, die an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern dürfte. Die erste Erholungsphase, in der es das “leichte Geld” zu verdienen gebe, sei vorüber, erklärte JPMorgan-Marktstratege Eduardo Lecubarri. USA: – GEWINNMITNAHMEN – Die imposante Aufwärtsbewegung an den US-Börsen ist am Dienstag aus dem Tritt gekommen. Anleger nahmen Kursgewinne mit, vor allem bei den zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufenen Titeln wie Boeing oder den Aktien der US-Airlines. An der Technologiebörse Nasdaq setzte sich dagegen die Rekordjagd unvermindert fort. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,09 Prozent auf 27 272,30 Punkte. Zuvor war das Börsenbarometer seit Monatsbeginn um fast 9 Prozent gestiegen. ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE TENDENZ – Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan legte der der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,13 Prozent zu. Dagegen sank in Shanghai der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht und in Hongkong gewann der Hang Seng 0,26 Prozent hinzu. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend wird mit Spannung erwartet. ^

DAX 12617,99 -1,57%

XDAX 12628,86 -2,27%

EuroSTOXX 50 3320,71 -1,35%

Stoxx50 3051,67 -0,85% DJIA 27272,30 -1,09%

S&P 500 3207,18 -0,78%

NASDAQ 100 9967,17 0,66%° ——————————————————————————-

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

——————————————————————————- RENTEN: ^

Bund-Future 173,38 -0,03%

° DEVISEN: ^

Euro/USD 1,1343 0,01%

USD/Yen 107,5525 -0,19%

Euro/Yen 121,9890 -0,2%

° ROHÖL: ^

Brent 40,63 -0,55 USD

WTI 38,28 -0,66 USD° /jha/