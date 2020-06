7:36 | 29.06.2020



dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Minus erwartet



FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – IM MINUS ERWARTET – Der Dax dürfte zum Wochenbeginn mit leichten Verlusten starten und die Marke von 12 000 Punkten testen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 037 Punkte und damit 0,43 Prozent unter dem Vortagsniveau. Damit dürfte der deutsche Leitindex an die Verluste der vergangenen Woche anknüpfen. Die Investoren sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen den wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten. Vergangene Woche hatten vor allem die hohen Neuinfektionszahlen in den Vereinigten Staaten den Dax um knapp zwei Prozent nach unten gedrückt. Zum Wochenauftakt wird es vor allem spannend, ob der deutsche Leitindex unter die Marke von 12 000 Punkten fällt – zuletzt bewegte sich der Dax in der engen Bandbreite von 12 000 bis 12 500 Zählern.

USA: – DEUTLICH IM MINUS – Die Furcht vor einer zweiten Corona-Infektionswelle ist an die US-Börsen zurückgekehrt und hat den Dow Jones Industrial am Freitag zeitweise unter die Marke von 25 000 Punkte gedrückt. Zudem dämpften Konjunkturdaten die Stimmung. Mit einem Abschlag von 2,84 Prozent auf 25 015,55 Punkte ging das weltweit bekannteste Börsenbarometer letztlich aus dem Handel. Der Wochenverlust summiert sich auf 3,3 Prozent. Das Anfang Juni in einer beeindruckenden Rally zurückeroberte Niveau von 27 580 Punkten rückte damit noch ein wenig weiter in die Ferne. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 2,42 Prozent auf 3009,05 Punkte ein. Der Nasdaq 100 sank um 2,50 Prozent auf 9849,35 Zähler, nachdem der technologielastige Index der Nasdaq-Börse noch am Dienstag ein Rekordhoch verzeichnet hatte.

ASIEN: – DEUTLICHE VERLUSTE – In Asien haben die Aktienmärkte wegen der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle und schwacher US-Vorgaben am Montag auf breiter Front nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund eine Stunde vor Handelsende rund zwei Prozent ein. Auch in China und Hongkong ging es deutlich nach unten.

DAX 12089,39 -0,73%

XDAX 12083,12 -2,07%

EuroSTOXX 50 3204,17 -0,46%

Stoxx50 2981,28 -0,54%

DJIA 25015,55 -2,84%

S&P 500 3009,05 -2,42%

NASDAQ 100 9849,36 -2,50%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,67 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1248 0,26%

USD/Yen 107,13 -0,09%

Euro/Yen 120,50 0,17%

ROHÖL:

Brent 40,25 -0,77 USD

WTI 37,79 -0,70 USD

