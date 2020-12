7:31 | 09.12.2020

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

AKTIEN

——————————————————————————- DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Nach weiteren Rekorden im S&P 500 und den Nasdaq-Indizes winkt dem Dax am Mittwoch ein neuerlicher Anstieg über 13 300 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13 335 Punkte. Seit rund vier Wochen pendelt der Dax um die Marke. Positive Nachrichten kommen aus den USA: “Nach langem Hin und her liegt jetzt ein konkreter Vorschlag für das nächste US-Hilfspaket auf dem Tisch”, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Das Volumen sei zwar deutlich geringer als von den Demokraten gewünscht, so der Experte. “Das stört am Aktienmarkt im Moment aber niemanden.” USA: – REKORDJAGD GEHT WEITER – Nach einem zähen Start haben sich die US-Börsen am Dienstag im Verlauf des Handels zu neuerlichen Rekorden aufgeschwungen. Rückenwind gab es wie so oft in den vergangenen Wochen von der Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,35 Prozent auf 30 173,88 Punkte. Er erreichte wie auch der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 einen historischen Höchststand. ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,3 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gab zuletzt hingegen um 0,58 Prozent nach, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund ein Prozent zulegte. Für Unterstützung an den Märkten sorgte die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte am Vorabend. ^

DAX 13278,49 +0,06%

XDAX 13312,85 +0,35%

EuroSTOXX 50 3525,87 -0,12%

Stoxx50 3091,83 +0,12% DJIA 30173,88 +0,35%

S&P 500 3702,25 +0,28%

NASDAQ 100 12635,721 +0,31%° ——————————————————————————-

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

——————————————————————————- RENTEN: ^

Bund-Future 178,06 -0,08%° DEVISEN: ^

Euro/USD 1,21381 +0,26%

USD/Yen 104,1740 +0,01%

Euro/Yen 126,4535 +0,30%° ROHÖL: ^

Brent 48,71 -0,13 USD

WTI 45,49 -0,11 USD° /jha/